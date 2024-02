Ce soir, le PSG recevait la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match difficile, les Parisiens ont réussi à s’imposer.

Deux mois après s’être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG recevait ce soir – au Parc des Princes – la Real Sociedad à ce stade de la compétition. Après un début de match où il a été très bien pressé par le club basque, qui s’est procuré quelques situations, le club de la capitale a petit-à-petit réussi à se rapprocher de la surface adverse pour se montrer dangereux. Il faudra attendre une bien meilleure deuxième mi-temps et un but de Kylian Mbappé pour que le PSG réussisse enfin à faire trembler les filets. Bradley Barcola a ensuite apporté un deuxième but. Les Parisiens iront à Anoeta le 5 mars prochain avec un bagage de deux buts (2-0). Au micro de Canal Plus, Marquinhos a évoqué une discussion constructive à la mi-temps.

« C’est quelqu’un qui nous dit toujours la vérité »

« On a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. On le savait, c’est une équipe qui a beaucoup de mobilité, d’engagement, d’esprit d’équipe. On savait que cela allait être difficile. On n’a pas réussi à débloquer ce match qui aurait fait une bonne différence en première mi-temps. On s’est parlé à la mi-temps, le coach nous a tiré les oreilles. Je pense que cela a servi. En deuxième mi-temps, on a changé d’attitude, de personnalité pour jouer avec le ballon et sauter le pressing de la Real Sociedad. On savait qu’il pressait bien et que si on arrivait à sauter ce pressing, on va avoir des espaces derrière. Qu’est-ce que le coach a dit ? Je laisse ça dans le vestiaire. Il était bien énervé et c’est bien. Lui, c’est quelqu’un qui nous dit toujours la vérité. C’est très important pour l’équipe. Il nous a beaucoup motivés pour avoir cette personnalité de sortir le ballon et de trouver les espaces, parce que si on arrivait à sauter ce pressing, il allait y avoir des espaces derrière. Il nous a donné quelques conseils pour faire ça, ce qui a bien marché en deuxième période. Belle option pour la qualification ? Une première partie d’objectif accompli. On sait l’importance que c’est de gagner à la maison. Ce n’est pas fini, il faut garder le même état d’esprit que l’on affiche jusque-là. Il faut continuer à bien jouer en championnat pour arriver au match retour et faire un bon match là-bas et réussir à se qualifier. »