Le PSG s’est imposé ce soir contre Lyon (1-4) en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Les Parisiens poursuivent sur leur lancée après leur victoire contre Lens la semaine dernière (3-1). En zone mixte, dans des propos relayés par l’Equipe, Marquinhos a salué le beau visage de son équipe. Le capitaine parisien estime que son équipe est sur le bon chemin après ce nouveau résultat très positif.

Le vrai visage du PSG ?

« De plus en plus. On n’est pas encore au maximum. On a encore beaucoup de progrès à faire. Le coach est très exigeant, très dur avec nous. Il faut valoriser cette victoire. Ce n’est pas facile de gagner ici. C’est un grand choc. C’est le début de saison, on a encore de la marge pour s’améliorer.«

Une équipe qui prend du plaisir à jouer

« Le coach a une philosophie qui se met en place : vouloir le ballon, avoir la possession. Quand on ne l’a pas, il veut une équipe plus agressive. Quand on a le ballon il y a du plaisir, avec la qualité de cet effectif, on se comprend de plus en plus, la philosophie, la manière d’attaquer de défendre. On est sur le bon chemin.«

Une trêve qui arrive au pire moment ?

« C’est vrai, c’est un bon moment qu’on vit, Lens et Lyon, avec deux bonnes victoires, avec la manière. Mais c’est le foot, il faudra rebondir avec la sélection. »

Conforté dans son rôle de capitaine par ses coéquipiers

« C’est une saveur en plus oui. Quand tes coéquipiers te choisissent, ça veut dire beaucoup. Tout ce que je fais c’est pour le club, pour aller vers l’avant. On ne se cache pas derrière nos erreurs. Mes coéquipiers le voient. J’ai un état d’esprit, une attitude, une pensée collective.«

A voir aussi : Vitinha : « Je me sens bien, je me sens confiant »