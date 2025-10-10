Martinez : « Neves ? Notre relation avec le PSG est parfaite »

Convoqué avec le Portugal, Joao Neves a finalement déclaré forfait. Malgré des rumeurs, les relations entre le Portugal et le PSG sont très bonnes, assure Roberto Martinez, sélectionneur de la Seleçao.

Touché à la cuisse contre l’Atalanta Bergame le 17 septembre dernier, Joao Neves n’a pas rejoué avec le PSG depuis. Malgré cela, il avait été convoqué par Roberto Martinez pour la trêve internationale. Un choix, qui selon la presse portugaise, avait irrité le PSG. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre contre l’Irlande, le sélectionneur du Portugal est revenu sur son choix de convoquer dans un premier temps Joao Neves avant de démentir toute tension avec le PSG.

« Nous avions eu la possibilité que João joue le dernier match durant cette trêve »

» Joao Neves ? Notre relation avec le PSG est parfaite. Tout ce qui a été dit par la presse est faux. La communication est bonne. Nous avions eu la possibilité que Joao joue le dernier match durant cette trêve. Mais il est important de poursuivre notre méthodologie pour préparer l’avenir. Nous ne convoquons pas les joueurs qui ne sont pas prêts. Il n’y a pas de confusion, lance le sélectionneur portugais devant les journalistes. Nous nous trouvons dans une situation où Cancelo et Neves ne sont pas disponibles. Nous avons la possibilité d’afficher le même niveau de performance avec des joueurs différents. Notre polyvalence est essentielle pour créer un groupe très solide. »