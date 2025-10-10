Aucun joueur du PSG titulaire lors de France / Azerbaïdjan

Ce vendredi soir, la France affronte l’Azerbaïdjan au Parc des Princes lors des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Aucun joueur du PSG n’est titulaire.

Didier Deschamps compte deux joueurs du PSG dans sa liste, Lucas Chevalier et Lucas Hernandez, après le départ de Bradley Barcola sur blessure. Ce vendredi soir, l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan – au Parc des Princes – pour le compte de la troisième journée des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Moins d’une heure avant cette rencontre, Didier Deschamps a dévoilé son onze de départ.

A voir aussi : Son retour en forme, son avenir, Nuno Mendes… Lucas Hernandez se confie

Plusieurs anciens joueurs du PSG dans le onze

Et sans surprise, les deux joueurs du PSG ne sont pas titulaires. Mike Maignan garde les cages. Le gardien de l’AC Milan est défendu par un quatuor composé de Malo Gusto, Dayot Upamecano, Willian Saliba et Théo Hernandez. Khephren Thuram et Adrien Rabiot composent le milieu. Michael Olise occupe le couloir droit de l’attaque, alors que Kingsley Coman est titulaire à gauche. Enfin, Hugo Ekitike et Kylian Mbappé composent le duo d’attaque.