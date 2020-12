Juan Mata (32 ans), milieu offensif espagnol de Manchester United, est devenu un joker aux yeux de son entraîneur (4 matches joués en Premier League cette saison, deux en Coupe de la Ligue et un en Champions League). Demain, il devrait prendre place sur le banc dans le cadre de la réception du PSG. Et si Manchester United a besoin d’un point, il en faudra certainement trois pour Paris. Des objectifs différents qui vont conditionner le scénario du match.

“Vu l’évolution du groupe, je suis certain que les Parisiens vont venir à Old Trafford pour gagner. On sait à quel point ils peuvent être dangereux”, commente Juan Mata dans L’Equipe. “Est-ce que j’ai demandé à mon ami Ander Herrera des informations ? Bien que sûr que non (rires). Nous échangeons beaucoup mais notre relation va au-delà de ce genre de considération. Avec Ander, on s’apprécie depuis notre première rencontre, avec les Espoirs espagnols (en 2009). C’est quelqu’un de bien, avec qui j’ai partagé des moments précieux.”