Retardé de quelques jours, le transfert d’Ousmane Dembélé au PSG ne devrait plus tarder. Le FC Barcelone a confirmé l’arrivée imminente de son futur ex-joueur chez les Rouge & Bleu.

Le PSG a mis un gros coup d’accélérateur pour renforcer son secteur offensif. En attendant d’avancer dans les dossiers Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, le club parisien a misé sur Gonçalo Ramos pour son poste de numéro 9. Et pour l’aile droite, le board parisien vise depuis plusieurs semaines Ousmane Dembélé. Si le joueur et le PSG se sont déjà mis d’accord depuis plusieurs jours autour d’un contrat de cinq saisons, le FC Barcelone a retardé le plus longtemps possible ce transfert. En effet, sur les 50M€ dépensés par le PSG, le club catalan touchera seulement 25M€, l’autre moitié du deal étant réservé au clan du joueur. Mais cette fois-ci le dénouement est proche. En effet, Ousmane Dembélé devrait bien être un nouveau joueur du PSG dans les jours à venir.

Alors que le Français était absent de la feuille de match lors de la rencontre Barcelone / Tottenham dans le cadre du trophée Joan Gamper ce mardi, le vice-président du club catalan, Rafa Yuste, avait annoncé les avancées des discussions entre les deux formations. « Nous sommes sur le point de résoudre l’accord avec le PSG pour Ousmane Dembélé. On s’en occupe, toutes les parties veulent cette conclusion le plus tôt possible. » Et cette fois-ci, c’est un autre membre du board catalan qui confirme l’arrivée imminente d’Ousmane Dembélé chez les Rouge & Bleu. Après la rencontre face aux Spurs, le directeur du football du Barça, Mateu Alemany, a confié qu’Ousmane Dembélé était déjà à Paris : « Il a déjà demandé à partir. Il est prévu que cela se fasse. Il est déjà à Paris. Il n’est pas dans la dynamique de l’équipe première. S’il l’avait été, il aurait été dans le stade. » De son côté, Fabrizio Romano indique que l’officialisation devrait intervenir plus tard dans la semaine.