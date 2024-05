Pour le compte de sa demi-finale aller de Ligue des Champions, le PSG s’est incliné (1-0) sur la pelouse du Borussia Dortmund. Si tout reste à faire pour les hommes de Luis Enrique, certains points seront à corriger. Mats Hummels, défenseur du BVB en a pointé l’un d’entre eux.

Une mauvaise statistique du Paris Saint-Germain qui devient presque une mauvaise habitude pour les Parisiens en Ligue des Champions. Une fois de plus, les joueurs du club de la capitale ont parcours moins de kilomètres que leurs adversaires. Une donnée à relativiser et contextualiser tant les hommes de Luis Enrique sont parvenus à remporter la bataille de la possession de balle (54%). Cependant, dans son analyse d’après-match, le défenseur emblématique Mats Hummels a tout de même souligné ce compartiment du jeu dans lequel les joueurs du Borussia Dortmund surpassent ceux du PSG de près de 10 kilomètres (119,7km contre 110,1km) : « Si on veut battre une telle équipe, on doit aussi plus courir. On doit dire aussi que Paris a deux ou trois joueurs qui ne font pas chaque mètre défensivement, qui amènent des qualités offensives incroyables. Ils courent moins, mais ça ne les rend malheureusement pas plus mauvais« , a-t-il confié au micro de DAZN dans la foulée de la rencontre.

Des kilomètres parcourus en moins qui, fût un temps, s’expliquaient avec les présences de Neymar ou encore Lionel Messi, qui par leur profil et leur jeu, avaient tendance à demander le ballon dans les pieds. Une analyse partagée par Christophe Galtier la saison dernière lors de l’élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Ce mercredi soir face au Borussia Dortmund, les profils alignés sur le front de l’attaque que sont Kylian Mbappé ou encore Bradley Barcola ont certainement manqué de profondeur et de rigueur dans les efforts défensifs.