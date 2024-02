Après une mauvaise expérience du côté de la Sampdoria, le Titi du PSG, Noha Lemina, a été prêté avec option d’achat à Wolverhampton. L’occasion de lancer sa carrière.

Prêté à la Sampdoria de Gênes l’été dernier, Noha Lemina a dû rapidement revoir ses plans. Avec seulement 15 minutes disputées avec l’équipe professionnelle, le milieu offensif de 18 ans a surtout évolué avec les U19 de la formation italienne. Une situation qui a obligé le joueur et le club parisien à trouver un nouveau point de chute cet hiver. Et c’est finalement à Wolverhampton que le Titi va rebondir. Il a été prêté avec une option d’achat d’1M€ au club de Premier League. L’occasion pour le jeune de 18 ans d’être aux côtés de son frère, Mario Lemina, après avoir vécu un drame familial il y a peu.

« Il n’y a pas de pression sur lui, c’est un jeune garçon qui s’adapte à un nouveau pays »

Après l’officialisation de ce prêt, le directeur sportif des Wolves, Matt Hobbs, a exprimé sa joie de voir Noha Lemina rejoindre sa formation, via le site officiel du club : « Noha est un ailier excitant, jeune, rapide qui peut jouer sur les deux côtés. Il possède de bonnes capacités techniques et a reçu une excellente éducation footballistique au PSG. Il peut se familiariser avec nous et nous pouvons l’évaluer au cours des cinq prochains mois. Il va s’améliorer sous les ordres de Gary O’Neil, comme tous nos joueurs, et Gary et son équipe vont avoir l’occasion de le faire progresser, ce qui nous donnera une idée de ce que nous ferons à l’avenir (…) Il a eu un prêt difficile en Italie et je suis sûr qu’il voulait plus de minutes en équipe première. Il n’y a pas de pression sur lui, c’est un jeune garçon qui s’adapte à un nouveau pays. Nous sommes heureux parce que c’est le frère de Mario, mais il ne faut pas oublier que c’est un jeune garçon. Il a le potentiel pour le faire, mais avant tout, il a le temps de s’installer et ses minutes viendront comme elles viendront (…) c’est un jeune joueur qui nous enthousiasme, mais comme tous nos jeunes joueurs, nous comprenons qu’il faut du temps, et nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons faire. »

Le dirigeant de l’actuel 11e de Premier League demande un temps d’adaptation avant d’avoir les idées plus claires sur son futur : « C’est une opportunité que l’on n’a pas toujours, d’accueillir un garçon et de voir comment il s’adapte à l’environnement, parce qu’on ne sait jamais, les joueurs ne s’adaptent pas toujours lorsqu’ils arrivent en Premier League. Nous pouvons voir quel sera son parcours après cela, il n’y a aucune pression de la part de qui que ce soit ici, c’est simplement une chance de voir un jeune talent excitant, qui convient à notre façon de jouer avec sa vitesse et les espaces que nous cherchons à exploiter sur le terrain, donc il convient à ce que Gary fait. Voyons ce qu’il peut faire. »