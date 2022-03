Mauvaise opération pour le Sénégal de Diallo et Gueye

Un mois et demi après leur confrontation en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Égypte et le Sénégal se retrouvaient ce vendredi soir dans le cadre du barrage aller de qualification à la Coupe du Monde. Une rencontre qui a très mal démarré pour les Sénégalais des deux joueurs du PSG, Idrissa Gueye et Abdou Diallo. Dès la quatrième minute, suite à une perte de balle de Bouna Sarr, Mohamed Salah est trouvé dans la surface. Dos au but, le joueur de Liverpool se retourne et frappe. Edouard Mendy dévie sur sa barre mais le ballon retombe sur le malheureux Saliou Ciss qui marque contre son camp (1-0, 4e). Cinq minutes plus tard, deuxième coup dur avec la blessure d’Abdou Diallo qui doit quitter ses partenaires. Après ces deux coups durs, les Sénégalais ne vont pas réussir à mettre en difficulté les Égyptiens, dominateurs mais pas non plus dangereux.

En seconde période, les Sénégalais reviennent avec des meilleures intentions et se procurent plusieurs occasions franches, par l’intermédiaire de Famara Diedhiou (49e), Sadio Mané dribble trois Egyptiens côté gauche pour repiquer devant la surface et tenter de trouver Diédhiou devant lui. Mais le ballon a été envoyé en corner (56e). Après 20 bonnes minutes, le rythme est retombé et les deux équipes ne se procurent pas d’occasions franches. Il faut attendre les 10 dernières minutes pour voir le Sénégal se montrer dangereux. Sur un coup franc lointain d’Idrissa Gueye, Bouba Dieng ne cadre pas sa tête. Le ballon reste dans la surface. Ismaïla Sarr frappe à bout portant dans un angle fermé, le portier égyptien s’impose devant son poteau. L’Egypte va aussi se procurer une grosse situation mais sans marquer. Les coéquipiers de Mohamed Salah repartent avec un léger avantage qu’ils voudront concrétiser au match retour mardi (19 heures).