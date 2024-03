Mavuba prend la défense de Luis Enrique sur sa gestion de Mbappé

Le choix de Luis Enrique de sortir Kylian Mbappé à la mi-temps contre Monaco vendredi soir (0-0) fait beaucoup parler. Rio Mavuba a pris la défense du coach du PSG.

Lors des trois derniers matches du PSG, Luis Enrique a surpris avec sa gestion de Kylian Mbappé. Sur le banc contre Nantes, il était entré en jeu un peu avant l’heure de jeu et avait transformé un penalty qu’il avait provoqué. Titulaire contre Rennes, il était sorti à la 65e minute de jeu alors que les Rouge & Bleu étaient menés. Son remplaçant, Gonçalo Ramos, avait provoqué et transformé un penalty dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Vendredi soir, face à son club formateur, Kylian Mbappé a commencé la rencontre, mais a été remplacé à la mi-temps. Le coach espagnol a expliqué que c’était son choix. Une décision qui a beaucoup fait parler. 99% des observateurs du football ont tancé Luis Enrique. Ce n’est pas le cas de Rio Mavuba, qui a tenu à prendre la défense de l’ancien sélectionneur de la Roja.

« On a souvent reproché aux coachs du PSG de ne pas s’affirmer »

« Quand il sort à la mi-temps, je pense que l’on est surpris et je suis surpris aussi qu’il n’aille pas sur le banc de touche. On savait que ça allait faire de la polémique, que ça allait faire parler. Lui-même, je pense qu’il le sait. Je pense qu’il doit rester avec le groupe. Déjà, que l’on apprenne qu’il quitte le club, c’est compliqué, parce que l’on sort un peu du projet, mais il a tout intérêt à vite être avec le groupe et surtout vite retrouver son niveau. Bon choix de le sortir ? Je pense qu’il a raison. On a souvent reproché aux coachs du PSG de ne pas s’affirmer, notamment avec les stars. Il ne faut pas non plus que cela devienne un conflit qui joue contre le PSG, lance Mavuba sur le plateau de Téléfoot. Mais je pense qu’il faut qu’il s’affirme, il a un projet collectif et c’est ça que je trouve vraiment intéressant. En tout cas, il le respecte et je pense que le seul qui puisse régler ça, c’est Kylian en retrouvant son meilleur niveau. »

« Mbappé doit débuter ce match-là »

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Anoeta pour y défier la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Vainqueur à l’aller (2-0), le club de la capitale voudra terminer le travail en terre basque. Rio Mavuba a évoqué cette rencontre et l’atmosphère particulière au sein du PSG avant cette rencontre. « Ce n’est pas la meilleure des manières de préparer ce match-là. Maintenant, il n’y a pas photo, le PSG est meilleur avec Mbappé donc pour moi, il doit débuter ce match-là. Après, ce qui est inquiétant, c’est cette charnière qui est incertaine pour l’instant. »