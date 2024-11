Mayulu parle de ses exemples au sein du vestiaire parisien

Après la victoire du PSG face à Angers, le titi Senny Mayulu est revenu sur sa performance et sur son intégration au sein du groupe professionnel.

C’est un repos bien mérité qui attend le PSG… ou presque ! Le club de la capitale poursuit son invincibilité en Ligue 1 avec une nouvelle victoire, cette fois-ci sur la pelouse du SCO Angers dans le cadre de la 11ème journée du championnat (4-2). Les Parisiens ont réussi une première période de grande qualité avec quatre buts inscrits grâce aux doublés de Barcola et Lee Kang-In. Le second acte aura été davantage mitigé… Parmi les joueurs satisfaisants de la soirée, le titi Senny Mayulu aura réussi à tirer son épingle du jeu. Interrogé au micro de DAZN, le jeune milieu de terrain est revenu sur la belle victoire des siens et parle de sa progression au sein de l’effectif.

Le numéro 41 Rouge & Bleu a déclaré sur la rencontre du soir : « On a bien entamé le match. On a su se créer des occasions. On a marqué quatre buts aussi, c’est important. On est content de la victoire au bout ! »

Senny Mayulu s’est ensuite longuement confié sur son adaptation avec le groupe professionnel et sur ses « grands frères » de l’effectif qui lui permet de grandir un peu tous les jours : « Les joueurs et le coach me mettent à l’aise. Ils me donnent des consignes et je me sens de plus en plus à l’aise de jour en jour. Qui me mettent à l’aise ? Marquinhos, Kimpembe, Ousmane (Dembélé), Vitinha, un peu tout le monde… Le coach veut que je m’adapte à son système de jeu et que j’enchaine les matches. Il me donnera du temps de jeu et je prendrai ce qu’il me donnera. »

Le jeune parisien a conclu son intervention en revenant sur son début de saison, et semble plutôt satisfait : « Mes premiers matchs ? Ça va. J’ai bien démarré la saison. Elle n’est pas finie, je vais continuer à travailler pour la suite de la saison ! »