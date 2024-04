Titulaire pour la première fois de sa carrière avec le PSG, Senny Mayulu a réalisé une très belle performance contre Clermont. À l’issue de la rencontre, le titi est revenu sur ce moment « incroyable. »

Déjà apparu à trois reprises cette saison, avec un but lors des 16es de finale de la Coupe de France contre Orléans (1-4), Senny Mayulu a connu sa première titularisation hier soir lors du match nul entre le PSG et Clermont (1-1) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Joueur le plus entreprenant en première mi-temps, le titi (17 ans) aurait pu sublimer sa très belle performance avec un but. Peu avant la fin du premier acte, le milieu de terrain avait fait trembler les filets d’une très belle frappe de l’extérieur de la surface. Mais son but, dans un premier temps accordé par l’arbitre, a finalement été annulé après consultation de la VAR. En effet, Yoram Zague avait au préalable fait une faute sur un joueur clermontois. Malgré cette déception, Senny Mayulu s’est dit ravi de ce match.

« Franchement, une première titularisation au Parc, c’est incroyable. J’ai vraiment bien aimé cette sensation. Ce match, franchement, c’était que du plaisir en plus avec nous deux titulaires (avec Yoram Zague, NDLR), c’est incroyable, lance le titi pour PSG TV. Franchement, expérience impeccable. Bien sûr, là, le coach nous a mis titulaire. Maintenant on attend pas forcément au prochain match qu’il nous mette encore titulaire. Nous, on travaille à l’entraînement de jour en jour, on progresse. Je pense qu’il le voit et après c’est lui qui fait ses choix. »