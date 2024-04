Dans le monde du football, les performances sur le terrain sont souvent accompagnées d’analyses minutieuses des comportements des joueurs en dehors des terrains. Cette réalité s’est une nouvelle fois illustrée lors du récent affrontement entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, où la victoire du PSG a été éclipsée par l’attitude controversée de Kylian Mbappé.

Alors que ses coéquipiers célébraient la victoire, Mbappé a affiché une attitude boudeuse lors de son replacement sur le terrain, et a ensuite publié un post Instagram interprété par beaucoup comme étant trop centré sur lui-même. Pour certains observateurs, ces actions ont jeté une ombre sur la performance collective du PSG.

Éric Rabesandratana, ancien joueur du PSG, partage son point de vue sur l’attitude de Mbappé, en déclarant au Parisien : « C’est un mec qui a beaucoup d’ego. Il est vexé de sortir à ce moment-là, et ce qui serait plus inquiétant à la limite c’est qu’il n’ait pas de réaction. Forcément, ça ne lui plaît pas et il faut bien que ça sorte d’une manière ou d’une autre. » Cette observation met en lumière le défi constant pour les joueurs de gérer leurs émotions et leur ego sur et en dehors du terrain.

D’un autre côté, Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG, souligne l’importance pour Mbappé de maintenir une attitude digne en tant que capitaine de l’équipe. « Tu peux en avoir plein le cul, mais tu as le brassard, donc reste digne jusqu’au bout. Le brassard du PSG c’est un héritage : Lama, Raï, Thiago Silva, Dahleb, Susic… Il faut juste que Kylian fasse en sorte que la fin de l’histoire soit belle et là, j’ai le sentiment que l’on est sur l’arête de la colline », affirme-t-il au Parisien.

Les opinions divergentes des anciens joueurs reflètent la complexité des enjeux auxquels Mbappé est confronté en tant que joueur de haut niveau. Alors que certains défendent sa frustration et ses réactions comme des manifestations naturelles de la passion et de l’engagement, d’autres insistent sur l’importance pour les joueurs de rester professionnels et respectueux en toutes circonstances.

En fin de compte, l’entraîneur Luis Enrique semble avoir pris des décisions justes en ce qui concerne Mbappé, en le retirant du match lorsque sa performance ne répondait pas aux attentes. Alonzo concède: « Sportivement, tout donne raison à Luis Enrique. J’étais persuadé qu’il ferait un gros match. Mais hier (dimanche), il ne donne rien. On a eu le débat sur Prime : sa sortie est-elle justifiée ? La réponse est oui. »