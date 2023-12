Mbappé et Dembélé aux tops des classements individuels de Ligue 1

Après quatorze journées de championnat, les attaquants du PSG, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, dominent les classements individuels en Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain déroule sur les pelouses de Ligue 1. Définitivement seul à la première place du championnat avec 4 points d’avance sur son dauphine (Nice, 29 points), Luis Enrique et ses hommes sont impériales depuis les sept dernières rencontres, comptant autant de matchs joués que de victoires. Une dynamique qui s’impose aussi dans les classement individuels.

Kylian Mbappé meilleur buteur

À commencer par le serial buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé. En tête de tous les compteurs depuis 5 saisons, sa fin d’année de déroge pas à la règle. Après quatorze journées, le numéro 7 du PSG s’impose déjà très largement devant ses concurrents. 15 buts. 15 buts inscrits après seulement deux mois de compétition. Avec cette impressionnante domination, l’attaquant français n’aperçoit même plus son second, Akor Adams (Montpellier) et ses 7 réalisations.

Image : PSG.fr

Ousmane Dembélé meilleur passeur

Lui aussi fait un début de saison haut en couleurs. Plus timide devant le but, Ousmane Dembélé a activé son mode générosité. Après quatorze journée de Ligue 1, l’international français ne compte pas moins que 5 passes décisives, l’installant tout en haut du classement des passeurs, a égalité avec Florian Sotoca (RC Lens). Le nouveau parisien compte une unité de plus que son coéquipier Achraf Hakimi (4 passes décisifs).