Mbappé : « Il n’y a aucun problème avec le coach »

Après avoir remporté la manche aller, le PSG défiait la Real Sociedad ce soir pour finir le travail. Dans un match maîtrisé, les Parisiens se sont imposés (1-2) et se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

Dans un match maîtrisé, même s’il a arrêté de jouer dans les 20 dernières minutes et concédé un but de la Real Sociedad, le PSG s’est qualifié en quart de finale de la Ligue des champions grâce à une nouvelle victoire contre le club basque (1-2). Titulaire, Kylian Mbappé s’est offert un doublé qui permet au club de la capitale de retrouver les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis trois ans. Au micro de Canal Plus, l’attaquant est revenu sur cette qualification en quarts de finale.

« C’était l’objectif, on voulait se qualifier »

« On est très content. C’était l’objectif, on voulait se qualifier, mais aujourd’hui, on voulait aussi gagner, se rendre le match un peu plus tranquille. C’est ce que l’on a fait. On avait un plan de jeu qui était clair. On a su marquer rapidement. On ne s’est pas mis en grande grande difficulté, un peu à la fin, mais je pense que ce n’est pas quelque chose que l’on notera. Ce qui a changé par rapport au match aller ? On savait tout de suite qu’il ne fallait pas dormir parce que 2-0, c’est un score un peu traître parce que s’il avait ouvert le score, ils auraient poussé avec leur public. Il fallait tout de suite doucher les espoirs. Et comme je l’ai dit, c’est ce que l’on a fait et on est très content de retourner en quart de finale. »

« J’espère toujours performer »

Le numéro 7 du PSG a ensuite été interrogé sur sa belle prestation et s’il avait voulu montrer qu’il était essentiel après la polémique de ces derniers jours. « Non, je n’ai pas de message particulier. C’est juste que je veux toujours jouer la Champions League, c’est la compétition très importante. J’espère toujours performer. Dès fois, j’y arrive, des fois, je n’y arrive pas. Mais je ne serais jamais un joueur qui se cache. Ma relation avec le coach ? Très bien, très bien. Il n’y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu’il y a un problème. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en n’est pas un. »