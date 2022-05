Depuis samedi soir, Kylian Mbappé est au centre de l’actualité footballistique. Et pour cause, après des mois de rumeurs et spéculations sur son avenir, le numéro 7 parisien a prolongé son aventure de trois saisons supplémentaires chez les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2025. Et la journée de lundi était consacrée à sa conférence de presse et aux différents entretiens avec les médias. À cette occasion, le journal madrilène, Marca, a questionné Kylian Mbappé notamment au sujet du Real Madrid, de son avenir et de la Ligue des champions. Extraits choisis.

Ses discussions avec Emmanuel Macron

« C’était incroyable de lui parler et de parler à toutes ces personnes importantes, mais au final, c’était ma décision et ils m’ont donné de bons conseils, je ne peux que dire de bonnes choses….. Mais c’est ma décision. J’ai beaucoup pensé à ce que je pourrais faire et à ce que je pourrais être. Mon choix était de rester dans mon pays parce que je suis français et de faire partie du nouveau projet, de la nouvelle ère au PSG. Je pense que c’est une bonne décision parce que c’est ma décision. »

A-t-il une clause pour quitter le PSG après le Mondial 2022 ?

« En Espagne, vous pouvez avoir de telles clauses, mais pas en France. En ce moment, pour être honnête, je ne pense qu’à mon nouveau contrat et à la saison prochaine. Je ne veux pas penser à d’autres choses parce que vous devez respecter tout le monde si vous voulez être un grand joueur, et maintenant je dois respecter mon club. Pour le moment, je suis un joueur du PSG. »

Liverpool aussi intéressé ?

« Oui, je suis honnête. J’ai parlé de Liverpool parce que le rouge est la couleur préférée de ma mère et que ma mère aime Liverpool. Pourquoi ? Je ne sais pas, demandez-lui (rires). On les a rencontrés il y a quelques années quand j’étais à Monaco, c’est un super club….. Maintenant, nous leur parlons un peu, mais pas beaucoup. …. A la fin, c’était entre le Real Madrid et le PSG. »

Rêve-t-il toujours de jouer pour le Real Madrid un jour ?

« Je pense qu’il est irrespectueux de dire que mon rêve est de jouer pour le Real Madrid après avoir signé mon contrat il y a seulement quelques jours (…) Il me reste trois ans de contrat, pour l’instant je dois me concentrer sur mon année au PSG. »

Les accusations sur le fait d’avoir préféré l’argent au sportif

« J’ai toujours parlé de football, de titres, de matches importants… jamais d’argent. Les gens peuvent parler de ce qu’ils veulent, mais tout le monde me connaît. J’ai parlé à tout le monde au Real Madrid, j’ai parlé au PSG et ils savent que je n’ai jamais parlé d’argent avec le président, avec Florentino Perez, ni avec Nasser al-Khelaïfi. Mon avocat a parlé un peu d’argent, tout comme ma mère, mais pas moi. Je parle de sport parce que je parle sur le terrain. Mon argent va sur mon compte, je le regarde un peu mais je m’en fiche. Je suis ici pour gagner des titres, pour montrer que je suis le meilleur et pour être heureux. Je pense que je suis heureux en ce moment. »

La Ligue des champions, une obsession ou un objectif ?

« C’est toujours une obsession pour moi. Tu ne dois pas avoir peur de perdre, je n’ai pas peur de perdre. Je ne gagnerai peut-être pas la Ligue des champions l’année prochaine, mais c’est une obsession. J’ai gagné la Coupe du monde, j’espère gagner la deuxième cette année…, mais bien sûr, je veux gagner la Ligue des champions. Je ne dis pas que c’est un objectif parce que j’ai perdu une finale. C’est une obsession : j’ai essayé chaque année et j’essaierai encore. C’est ce que je veux. »