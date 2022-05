Al-Khelaïfi : « Nous gardons le meilleur joueur du monde »

Après de très long mois de spéculations et de rumeurs, le PSG a réussi à conserver Kylian Mbappé. L’attaquant a prolongé son contrat pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2025. Le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi, a été l’un des hommes importants dans ce dossier. Il était présent à son attaquant en conférence de presse. Extraits choisis.

La joie du président sur le choix de Mbappé

« Aujourd’hui est un grand jour dans l’histoire du PSG et du monde entier. Kylian reste à Paris pour les 3 saisons prochaines. C’est important pour la France et la Ligue 1. Nous gardons le meilleur joueur du monde. Il reste ici parce que Paris le met en condition pour réaliser ses objectifs sportifs: gagner, gagner et gagner.«

Les pleins pouvoirs sportifs à Kylian Mbappé ?

« Je vais être très honnête avec vous: depuis le premier jour, on parle football avec sa famille. C’est ce que j’aime chez lui, on parle toujours football. Nous quand on vient ici, on vient ici parce que c’est Paris et il vient pour gagner beaucoup de trophées.«

La plainte de la Liga ?

« Notre président de Ligue 1 c’est Vincent Labrune. Il peut mieux vous répondre. Mais c’est peut-être une bonne chose si la Ligue 1 se débrouille mieux que la Liga. Nous, on a du respect pour tout le monde. On est concentrés sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde, c’est le plus important pour moi.«

Inquiet dans ce dossier ?

« On a construit quelque chose de très fort entre nous depuis le premier jour. Peut-être que vous ne le comprenez pas maintenant mais vous le comprendrez plus tard que c’est positif pour le club, le championnat, la France.«

Les chiffres ?

« Média espagnol, bienvenue ! lance le président du PSG avant de répondre à la question. Jamais on a donné les chiffres, mais ce n’était pas le plus important, le plus important, c’était le projet sportif. L’argent, le club en Espagne aurait pu payer plus.«

Les droits à l’image

« Kylian est resté 5 ans avec nous et Kylian il respecte tous les contrats, partenariats.«

Le président du PSG qui a également expliqué : « J’ai promis que si on signe avec Kylian Mbappé, on signe avec de nouveaux joueurs aussi.«