Avec le nouveau contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, le PSG compte bien donner un nouvel élan à son projet. Et cela a déjà débuté avec l’éviction de Leonardo et l’arrivée prochaine de Luis Campos dans l’organigramme du club. Concernant l’entraîneur, Mauricio Pochettino, son avenir est plus qu’incertain malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. En marge de la conférence de presse de Kylian Mbappé au Parc des Princes ce lundi, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a déclaré qu’il annoncera bientôt tous les changements au sein du club, dans un entretien à Canal Plus. Le patron des Rouge & Bleu a également précisé que Kylian Mbappé avait signé un nouveau contrat en tant qu’agent libre et non une prolongation. Un détail important pour l’AS Monaco (au moment de la signature de Kylian Mbappé au PSG en 2017) de toucher 35M€ en cas de vente ou de prolongation de l’international français.

C’est quoi le nouveau projet du PSG ?

« Je pense que je vais annoncer la semaine prochaine tous les projets et changements. Aujourd’hui (lundi), on est concentrés sur Kylian. Kylian, il parle seulement de football, c’est ce que j’aime beaucoup chez lui, il adore le football. Il joue au foot, il veut marquer et gagner. Nous, on veut vraiment des joueurs comme Kylian. Je pense que c’est important ce qu’on a fait avec Kylian et le projet sportif, et ce qu’on veut faire pour le projet pour la saison prochaine. Je pense que c’était très important. »

Est-ce qu’il connait son entraîneur ?

« On ne parle pas de ça aujourd’hui parce qu’on a Pochettino et on le respecte. Mais la semaine prochaine, vous le saurez. »

Mbappé, prolongation ou nouveau joueur ?

« Je pense que les gens ont peut-être oublié quelque chose. Kylian était un free-agent depuis janvier. Aujourd’hui, on a signé un nouveau joueur, on n’a pas fait de prolongation avec le joueur. Pour moi, c’est le meilleur transfert qu’on a fait parce qu’on a signé avec le meilleur joueur au monde. Il est Parisien, dans sa ville, son club et son pays aussi. Je pense vraiment que c’était très très important. »