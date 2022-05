Jürgen Klopp avoue être intéressé par Mbappé

Le dossier et le feuilleton au dénouement le plus attendu lors de ce mercato d’été 2022 est assurément celui de Kylian Mbappé. Un dénouement qui ne devrait pas tarder à encore le principal intéressé lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Si l’avenir de l’attaquant international français semble s’écrire entre le Real Madrid et son club actuel avec lequel il sera en fin de contrat en juin prochain, le PSG, d’autres grosses écuries sont intéressées, peut-être de manière un peu plus discrète, et c’est le cas de Liverpool. En effet, le coach des Reds, présent en conférence de presse en marge de la rencontre que son équipe disputera face à Southampton pour la 37 journée de Première League, a répondu sans langue de bois lorsqu’il a été interrogé sur le cas Kylian Mbappé : « Bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian Mbappé. Nous ne sommes pas aveugles« , a déclaré le technicien allemand.

🎙 Jürgen Klopp : “Nous ne pouvons pas lutter pour Mbappé” pic.twitter.com/hejlYVxGLd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 17, 2022

Jürgen Klopp a ensuite tempéré ses propos : « En fait, il n’y a rien à dire à ce sujet. Entre Kylian et Liverpool c’est réglé, c’est très bien. Bien sûr nous l’aimons bien et si vous ne l’aimez pas alors vous devez vous remettre en question. Mais ce n’est pas notre cas« , avant d’expliquer qu’il était compliqué pour les Reds d’entrer dans la course dans ce dossier : « Nous ne pouvons pas faire partie de ces luttes entre eux. Il doit y avoir d’autres clubs impliqués, mais c’est ok. C’est tout de même un grand joueur« .