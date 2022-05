Les chiffres des propositions du Real Madrid et du PSG pour Mbappé

Samedi soir, Kylian Mbappé a mis fin au suspense sur son avenir – qui a duré presque un an – en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG. Pendant plusieurs mois, la presse espagnole était persuadée que l’attaquant (23 ans) allait rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat. Depuis qu’il a dévoilé son choix, de l’autre côté des Pyrénées, on explique qu’il a choisi l’argent plutôt que le projet sportif. Mais ce lundi matin, Marca apporte quelques précisions sur les offres des Rouge & Bleu et de la Maison Blanche.

Des propositions sensiblement similaires

Selon le quotidien sportif madrilène, le Real Madrid était prêt à offrir un contrat de cinq ans à l’international français avec un salaire de 30 millions d’euros. Sur l’ensemble de son contrat, il aurait donc touché 150 millions d’euros. Du côté du PSG, toujours selon Marca, il aurait un salaire de 50 millions d’euros par an, soit 150 millions d’euros sur trois ans. Cela sans compter la prime à la signature qui était plus élevée du côté du Real (130 millions contre 100 selon Marca). Le quotidien conclut en rappelant que le PSG devra verser 35 millions d’euros à Monaco. Si Mbappé était transféré ou prolongé, ce bonus dans le premier contrat était levé.