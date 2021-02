Mbappé, Neymar, Kean… CBS donne des informations sur ces dossiers au PSG

Plusieurs dossiers très onéreux concernant des attaquants occupent Leonardo et Nasser al-Khelaïfi actuellement au PSG. Entre les contrats de Neymar, de Kylian Mbappé (les deux étant liés jusqu’en 2022 avec le club) et le prêt sans option d’achat de Moise Kean, la direction a du travail. CBS Sports évoque ces dossiers au PSG avec quelques informations.

“Kylian Mbappé, qui a réalisé un triplé extraordinaire au Camp Nou la semaine dernière, négocie depuis des mois avec le Paris Saint-Germain un nouveau contrat. Les négociations sont maintenant en cours avec le prodige de 22 ans, mais il n’y a toujours pas d’accord définitif. Le PSG est optimiste car le propriétaire Nasser Al-Khelaifi intervient pour s’assurer que Mbappé est satisfait du nouvel accord. La demande atteint 25 millions d’euros par an en tant que salaire, avec des commissions à prendre en considération. Le contrat de Kylian Mbappé expire en juin 2022, c’est donc une priorité pour le PSG de conclure l’accord le plus tôt possible. Neymar prolongera prochainement son contrat de quatre ans. A ce sujet, il n’y a jamais eu de doute”, écrit Fabrizio Romano. Le PSG “aura également une décision estivale difficile à prendre en ce qui concerne Moise Kean, qui a également marqué lors du match de Ligue des champions du Camp Nou. L’attaquant italien de 20 ans est arrivé en prêt d’Everton sans option d’achat. Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, espère l’avoir dans son équipe la saison prochaine, mais le directeur sportif du PSG, Leonardo, est amoureux de Kean depuis des années et aimerait le garder à Paris. Bien sûr, le montant demandé par Everton ne sera pas inférieur à une fourchette de 45 à 50 millions d’euros.”