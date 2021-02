La DIRECCTE inflige une amende de 700.000€ au PSG

Voilà le genre de nouvelle difficile à recevoir en période de crise économique et sanitaire intense. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) fait savoir que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France a prononcé une amende de 700.000€ à l’encontre du PSG. Le motif, des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. La Banque Postale, Cora, XPO Distribution France, AGEFOS PME Ile-de-France et Lubrizol ont également été sanctionnés.

Communiqué de la DGCCRF

En application des articles L. 441-16 a) et L. 470-2 du code de commerce, une amende de 700.000 € a été prononcée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France à l’encontre de la société PSG FOOTBALL pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. La constatation de ces retards a été effectuée par les services de la DIRECCTE dans le cadre d’une enquête lancée par la DGCCRF sur le respect des règles du code de commerce en matière de délais de paiement. L’amende susmentionnée se rapporte à des manquements commis pendant une période antérieure à la situation d’urgence sanitaire consécutive à l’épidémie du Covid-19.