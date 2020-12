Star internationale, Kylian Mbappé fait la renommée de Bondy (Seine Saint-Denis). Sur la chaîne YouTube de COPA90 Football, l’attaquant du PSG a remercié ses parents, ses piliers de vie. “On a toujours fait les choix ensemble, en famille. Je pense que c’est la meilleure force possible. C’est quelque chose qui m’a emmené et qui m’a permis d’arriver ici”, explique le champion du monde dans la vidéo sur le 93. “Sans eux, ça ne serait pas possible, parce que parfois vous avez des mauvais moments. Et c’est là que tu vois qui est là pour toi. Mes parents sont toujours là pour moi. Sans eux, je ne pense pas que je pourrais faire tout ce que je fais. Ils m’ont montré la bonne voie et je suis fier d’avoir mes parents ici avec moi.” Reste à savoir si le clan Mbappé décidera de continuer l’aventure au PSG en prolongeant un engagement qui court jusqu’en 2022.