Mbappé : « On aurait pu mettre plus de personnalité »

Ce soir, le PSG recevait la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match difficile, les Parisiens ont réussi à s’imposer.

Deux mois après s’être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG recevait ce soir – au Parc des Princes – la Real Sociedad à ce stade de la compétition. Après un début de match où il a été très bien pressé par le club basque, qui s’est procuré quelques situations, le club de la capitale a petit-à-petit réussi à se rapprocher de la surface adverse pour se montrer dangereux. Il faudra attendre une bien meilleure deuxième mi-temps et un but de Kylian Mbappé pour que le PSG réussisse enfin à faire trembler les filets. Bradley Barcola a ensuite apporté un deuxième but. Les Parisiens iront à Anoeta le 5 mars prochain avec un bagage de deux buts (2-0). Au micro de Canal Plus, Kylian Mbappé, élu homme du match, a souligné la bonne deuxième mi-temps de son équipe ce soir.

« On a réussi à marquer à des moments clés du match »

« En première mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing. Je pense que l’on aurait pu mettre un peu plus de personnalité parce que l’on était en supériorité numérique dans notre camp, des huit contre six à la pression pour ressortir. Je pense que l’on aurait pu faire un peu mieux, mais ça fait partie de l’apprentissage de cette équipe, on ne l’a pas coûté cher. En deuxième mi-temps, on est revenu avec beaucoup plus de convictions, de qualités, sur ce que l’on voulait faire à la construction. Après, on savait qu’on allait avoir des espaces et on a réussi à marquer à des moments clés du match. On est content de cette première étape mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On est content, on part avec un avantage qui est quand même important. »

« On va préparer le match et faire ce qu’il faut au match retour »

Le numéro 7 du PSG est ensuite revenu sur le beau match défensif de son équipe. « C’est clair que le clean-sheet est important. On était à la recherche de ce genre de performance défensive, notamment en Champions League. On l’a fait contre une équipe qui n’a pas marqué depuis quelques matches, mais il faut toujours le faire. La Champions League, c’est une compétition différente. On savait qu’ils venaient avec beaucoup d’envie. Après, bien sûr, on a réussi à marquer, dans les moments clés, des moments qui font mal. On va aller au match retour, où ils vont attaquer un peu plus et nous laisser des espaces. Ce sera très important de bien sortir de la pression parce qu’après, on sera sûr des transitions avec des 3 contre 3 ou 4 contre 4. Si on a tous ces espaces sur 40 mètres, je pense que l’on va aller là-bas et réussir à marquer. L’importance, c’est que l’on mette de la qualité dans nos sorties de balle. Cela va nous permettre de toucher les ballons et de pouvoir après faire ce que l’on sait faire de mieux, attaquer sur dès un contre un. On va préparer le match et faire ce qu’il faut au match retour. »