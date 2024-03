En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé joue très certainement son dernier Classico ce soir. Il s’est confié sur cette affiche au micro de Téléfoot.

Kylian Mbappé aime les rencontres entre le PSG et l’OM. L’attaquant français est invaincu contre Marseille depuis le début de sa carrière. En 13 Classicos depuis son arrivée à Paris, il a marqué neuf buts. Ce soir, lui qui est annoncé titulaire, il pourrait devenir le meilleur buteur du PSG contre Marseille, record détenu par Zlatan Ibrahimovic (11 buts). Alors qu’il devrait quitter les Rouge & Bleu cet été à l’issue de son contrat, il voudra briller pour son dernier Classico. Dans une interview accordée à Téléfoot, le numéro 7 du PSG a évoqué cette rencontre.

Le Vélodrome

« C’est un stade où il y a beaucoup d’ambiance, c’est la vérité. C’est un stade où moi, même avec le PSG, j’adore jouer. Ce sont des moments pour les grands joueurs, je suis prêt et bien sûr, comme d’habitude, je ne vais pas me cacher. »

Les sifflets

« Je n’ai pas de problème avec ça. Je ne prends pas ça personnellement. Je comprends aussi, tu restes un joueur du PSG, donc je n’attends pas qu’on me déroule le tapis rouge. Je sais bien que je ne suis pas en terre conquise là-bas, mais c’est toujours avec détermination et ambition que j’aborde ce genre de match. »

Son but préféré au Vélodrome

« J’en ai mis des beaux là-bas, mais je dirais le dernier. Pour la symbolique aussi, parce que j’égalais le record d’Edinson Cavani. L’enchaînement aussi, il est beau. Un une-deux, une volée. C’est Messi qui te donne la balle, possiblement le meilleur joueur de l’histoire. On gagnait 3-0. C’était un bon souvenir. »

Le Classico

« C’est des matches à tensions, des matches que les gens regardent. Des matches avec beaucoup d’atmosphère. Maintenant, on va aller là-bas avec l’ambition d’écrire une nouvelle page des Classiques. »

La fin de saison

« J’ai envie d’être acteur de mes prochains mois. Il y a des choses très excitantes avec le club. Dimanche, c’est un match extrêmement important pour nous, pour les supporters et pour le groupe aussi, parce que ça marque le début d’un important chapitre, d’un mois crucial pour notre saison. L’objectif, c’est vraiment de tout donner, de ne pas avoir de regret. Et je pense que l’on a tous conscience de ça. On est tous unis comme jamais pour essayer de faire la plus belle saison possible. »