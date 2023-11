Grâce à son succès sur la pelouse du Stade de Reims (0-3), le PSG est assuré de terminer cette 12e journée à la place de leader.

Que ce fut dur mais le PSG a obtenu l’essentiel lors de son déplacement sur la pelouse d’Auguste Delaune. Grâce à un triplé de Kylian Mbappé et surtout un Gianluigi Donnarumma XXL sur sa ligne, le club parisien s’est largement imposé face au Stade de Reims (0-3) et prend la tête du championnat devant l’OGC Nice. Un succès obtenu dans la douleur tant les Rouge & Bleu ont subi en première période face au pressing et l’intensité des Rémois. Après le match, le triple buteur du match, Kylian Mbappé, s’est exprimé sur ce succès parisien au micro de Prime Video.

La réaction du PSG après la défaite à Milan

« Oui, c’était une compétition différente. Tout ce qu’on voulait c’était de gagner, Nice avait fait match nul et on voulait prendre la tête et c’est chose faite. On est contents. On aura le temps de penser à la Champions League mais la Ligue 1 c’est une autre compétition et donc c’est un autre état d’esprit et une autre manière de jouer. On est contents maintenant on rentre à la maison. »

La fameuse phrase ‘Pas content, triplé’

« (Rires), non j’étais plus jeune. Je suis beaucoup plus calme et posé maintenant. Bien sûr, ça fait du bien de marquer un triplé mais le plus important c’est d’avoir des bonnes sensations dans le jeu. En toute humilité, je n’ai pas besoin de bien jouer pour marquer mais ce que je veux c’est de bien jouer et marquer. C’est mon objectif de toujours vouloir aider mon équipe du mieux que possible sur le terrain, dans le jeu et sur la feuille de match. »

Son été mouvementé est-il digéré ?

« Le plus important pour moi c’était de jouer au foot, le reste vous le faites bien (les médias). Je n’ai pas envie de parler pour suralimenter des choses, je pense qu’il y a déjà assez. »