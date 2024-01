Mbappé refuse l’offre du Real Madrid et pense à la Premier League

Une information en chasse une autre. C’est toujours comme ça avec le dossier Kylian Mbappé. Comme l’attaquant français est libre de s’engager avec le club qu’il souhaite depuis le 1er janvier, les informations fusent.

Mbappé pas impressionné par le Real Madrid

Kylian Mbappé aurait refusé l’offre de pré-contrat du Real Madrid, selon Times Sport. Il aurait été agacé par la deadline du mois de janvier fixée par la ‘Maison Blanche’. Il n’est d’ailleurs pas impressionné par la pression mise par les Madrilènes. Il souhaite étudier toutes les options et serait même attentif à ce qu’il se passe en Premier League. À noter que Liverpool a souvent été le club le plus évoqué dans ce dossier. Times Sport ajoute que Kylian Mbappé a informé – avant la rencontre face à Toulouse mercredi dernier – Nasser Al-Khelaïfi qu’il n’avait rien signé et qu’il n’avait pas encore pris de décision.

