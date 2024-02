Mbappé, série, Parc…les chiffres avant PSG / LOSC

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Lille. Quelques heures avant cette rencontre, quelques chiffres autour de cet affrontement.

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le PSG reçoit ce soir – au Parc des Princes – Lille. Quatre jours avant d’affronter la Real Sociedad lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, le club de la capitale voudra s’imposer contre les Lillois pour préparer de la meilleure des manières sa rencontre européenne. Avant ce match contre le LOSC, le PSG reste sur une série de douze matches officiels sans défaite au Parc des Princes (dix victoires, deux nuls). Plus globalement, les Rouge & Bleu restent sur quinze matches sans défaites toutes compétitions confondues (onze victoires, quatre nuls), indique Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site Internet du club de la capitale.

A voir aussi : PSG / Lille – Les compositions probables selon la presse

Mbappé prolifique contre le LOSC

Malgré la grosse faute qu’il a subie à la cheville lors de PSG / Brest mercredi soir, Kylian Mbappé figure bien dans le groupe de Luis Enrique pour la rencontre contre Lille, même s’il pourrait débuter sur le banc. Le LOSC, un bon souvenir pour l’attaquant, qui avait inscrit le but le plus rapide de l’histoire du PSG en huit secondes en août 2023 lors du festival parisien au stade Pierre Mauroy (1-7). L’international français est d’ailleurs le meilleur buteur du PSG contre Lille avec 11 buts. Il n’a fait trembler les filets plus de fois que contre deux équipes, Dijon et Lyon (12 réalisations). Ce PSG / Lille sera le 49e affrontement au Parc des Princes entre les deux équipes. Le bilan est en faveur du PSG avec 28 victoires, 14 nuls et 6 défaites. « Seulement quatre clubs ont atteint le cap des 50 matches sur la pelouse de la Porte d’Auteuil : Bordeaux (55 matches), Marseille et Nantes (53 matches) et Monaco (52 matches). » Enfin, ce sera le 102e affrontement entre le club de la capitale et les Dogues pour un bilan de 43 victoires, 26 nuls et 32 défaites. « Lille était devenu le sixième club à atteindre le cap symbolique des 100 matches face aux Rouge & Bleu, après Monaco (111 matches), Bordeaux (110 matches), Lyon (107 matches), Marseille et Nantes (106 matches). »