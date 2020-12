Via la chaîne Téléfoot, Mediapro diffuse des matches de Ligue 1 Uber Eats, mais ne paie pas la LFP. Après octobre, décembre… sans surprise l’agence audiovisuelle ne s’est pas acquittée une nouvelle fois des 172 millions d’euros dus hier. C’est ce que rapporte l’AFP. Le deuxième et le troisième versement de Mediapro font maintenant défaut. “Selon deux autres sources ayant connaissance du dossier et requis l’anonymat, Mediapro s’estime non redevable de cette échéance du 5 décembre tant que le processus de conciliation avec la Ligue, ouvert depuis le 19 octobre auprès du tribunal de commerce de Nanterre, est en cours”, lit-on. L’ardoise de Mediapro est désormais de 350M€ environ. Canal Plus et Free ont eux bien honoré leurs échéances.