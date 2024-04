Médias : Où sera diffusée la Ligue 1 la saison prochaine ?

A deux mois de la fin de la saison 2023/2024, la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur pour l’exercice 2024/2025. Un dossier qui patine, mais qui voit une importante piste s’écarter aujourd’hui. En effet, selon les informations d’RMC Sport, la plateforme britannique DAZN aurait échoué dans ses négociations avec la LFP.

Mais devant quelle(s) chaîne(s) faudra t-il rester posté pour voir les matchs du PSG et du football français tous les week-ends la saison prochaine ? La question se pose toujours. Un temps envisagée, la plateforme britannique DAZN a échoué autour de la table des négociations avec la LFP. En effet, selon RMC Sport, la Ligue de Football Professionnel qui attend au global pour ses droits télévisés le montant de 900 millions d’euros, n’a pas obtenu de garanties financières de la part de DAZN : « L’échange n’a rien donné de nouveau et s’est même mal passé pour la plateforme britannique. Aucune nouvelle proposition financière n’a été faite« , peut-on lire sur le site d’RMC Sport. Ces derniers précisent tout de même que « même si rien n’est définitif dans cette négociation particulière, certaines sources estiment que la rupture n’est pas loin et que force est de constater que DAZN ne parvient pas à être dans la négociation à hauteur de son ambition affichée en termes de communication dans sa volonté de devenir le nouveau diffuseur du football français« .

Le retour de BeIN Sports en Ligue 1 ?

Face à ces négociations compliquées avec DAZN, la LFP pourrait se retourner vers BeIN Sports. Si la chaîne qatarie dit ne pas souhaiter acquérir 100% des droits de la Ligue 1 tant cet investissement n’était pas prévu dans son business plan, le diffuseur est « pour la première fois, évoquée timidement en coulisses« . C’est dans ce contexte que Canal +, diffuseur exclusif de BeIN Sports pourrait entrer dans la danse. La chaîne cryptée campe sur sa position : « Aucun contact n’est envisagé directement avec la LFP qui de son côté acceptera une discussion si elle était sollicitée« , affirme RMC Sport. L’histoire entre la Ligue 1 et Prime Video pourrait ne pas être enterrée définitivement. La plateforme américaine, dans l’attente de l’identité du futur diffuseur du championnat de France, pourrait, contre un montant oscillant entre 80 et 100 millions d’euros, s’adjuger un match par journée.