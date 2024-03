Mendes : « Je ne suis pas dans ma meilleure forme »

Ce soir, le PSG recevait l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France. Dans un match globalement maîtrisé par le PSG, même s’il y a eu quinze minutes de flottement après le but niçois, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la compétition où il retrouvera Rennes le 3 avril prochain.

Après avoir concédé le nul contre le Stade de Reims le week-end dernier, le PSG retrouvait le Parc des Princes ce mercredi soir avec le quart de finale de la Coupe de France. Dans une rencontre totalement maîtrisée, le club de la capitale a ouvert le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. Fabian Ruiz doublait la mise. Mais les Parisiens vont se faire peur avec la réduction du score de Laborde. Mais au retour des vestiaires, le PSG va reprendre le contrôle du match et sceller le score par l’intermédiaire de Lucas Beraldo, son premier but en Rouge & Bleu (3-1). Au micro de BeIN Sports, Nuno Mendes, auteur d’une très belle prestation, est revenu sur cette belle victoire parisienne.

« On veut rester dans toutes les compétitions »

« C’est important pour nous, on veut rester dans toutes les compétitions, c’est notre objectif. On va essayer de gagner tous les matches pour réussir l’objectif. Les supporters qui m’acclament ? Oui, ça fait plaisir. Je suis content. Après onze mois sans jouer, je pense qu’il faut que je continue. Je ne suis pas dans ma meilleure forme. J’arrive petit à petit et je vais essayer de faire le mieux pour être bien. »

« Je remercie les supporters. Je les aime trop »

Au micro de France 3, le numéro 25 du PSG a remercié les supporters, qui lui ont offert une ovation à l’issue de la victoire parisienne contre Nice. « Je remercie les supporters. Je les aime trop. Ça fait du bien après dix mois d’absence, écoutez ça, ça fait plaisir. La qualification en demi-finale ? Ça fait du bien. Il faut rentrer pour gagner tous les matches. C’est ce que l’on fait tous les jours. On va essayer de rester dans toutes les compétitions. C’est notre objectif. La force du PSG ? On est tous ensemble dès le début. C’est ça qu’il faut faire pour gagner tous les matches. Il faut rentrer ensemble et sortir ensemble, toujours. »