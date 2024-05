Mendes : « On va tout faire pour renverser la situation »

En demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Signal Iduna Park contre le Borussia Dortmund (1-0). Les Parisiens devront renverser la situation au Parc des Princes mardi soir.

Incertain avant le match, Nuno Mendes a bien participé à la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Mais le latéral gauche portugais a réalisé l’un de ses pires matches sous le maillot Rouge & Bleu. Il a eu plusieurs approximations en défense qui auraient pu coûter cher au PSG. Il n’a pas non plus eu son rendement habituel en attaque. Au micro de Canal Plus, le numéro 25 du PSG est revenu sur cette défaite parisienne avant de se projeter sur la manche retour au Parc des Princes mardi soir.

« On aura un maximum de motivation »

A voir aussi : Marquinhos : « Si on veut aller en finale, il faudra concrétiser nos occasions »

« C’était un match difficile. On savait que cela allait être un match difficile, vu qu’ils jouaient à la maison, avec leurs supporters. On a tenté de tout faire pour gagner ici. On n’a pas réussi à marquer ici, eux l’ont fait en premier. Ensuite, on courait après le résultat et on n’a pas réussi à marquer un but. Mais, on va tout donner au prochain match. Confiant pour renverser la situation dans une semaine ? Oui, oui. Il reste encore 90 minutes, on sera à onze contre onze, on va tout faire au prochain match pour gagner. On aura un maximum de motivation et on va tout faire pour gagner. »