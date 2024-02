Après dix mois d’absence, Nuno Mendes a fait son retour sur les terrains hier lors du match nul entre le PSG et Rennes. Le Portugais n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer son retour.

Après une blessure à l’ischio-jambier le 30 avril 2023 contre le FC Lorient, Nuno Mendes avait dû déclarer forfait pour la fin de la saison 2022-2023. Alors qu’il avait fait son retour à l’entraînement au début de la préparation estivale, une rechute l’a obligé à passer par la case opération en septembre. Absent toute la première partie de saison 2023-2024, il a repris l’entraînement collectif au cours du mois de février, avant d’être présent à chaque entraînement avec ses coéquipiers la semaine dernière. Il a alors été convoqué par Luis Enrique pour la rencontre contre Rennes. Entré en jeu à 20 minutes de la fin de la rencontre, le latéral gauche portugais a reçu une ovation du public du Parc des Princes. Pour PSG TV, Nuno Mendes est revenu sur ce retour sur les terrains.

« Revoir Nuno sur le terrain, c’est incroyable »

« Je suis très heureux, je me sens bien. Quand je suis rentré, j’ai entendu les supporters qui chantaient mon nom, c’était du bonheur ! C’était le jour prévu et je suis content. » Un retour qui a également mis en joie ses coéquipiers, comme l’a expliqué Vitinha. « Revoir Nuno sur le terrain, c’est incroyable. Je suis très content pour lui. J’imagine la difficulté que ça a dû être d’être si longtemps absent. On est on est avec lui tous les jours, mais c’est toujours seul qu’on passe ce genre de difficulté. Alors aujourd’hui on est tous très heureux du retour de Nuno et on espère qu’il va bien revenir. » Son coach, Luis Enrique, s’est également réjoui pour l’international portugais. « Nuno Mendes est la nouvelle la plus positive de la soirée, quel que soit le match, car après de nombreux mois, il est de retour sur le terrain. Il était souriant et très heureux et il est encore loin de sa meilleure forme. Nous devons lui donner des minutes et de la confiance petit à petit. Car quand vous avez été blessé pendant tant de mois, ce n’est pas seulement une question physique – il est parfait physiquement – mais c’est aussi une question mentale, une question de confiance. Et nous sommes ravis qu’il soit de retour dans l’équipe, c’est une excellente nouvelle. »