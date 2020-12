Le PSG s’est imposé 3-1 hier soir à Montpellier devant les caméras de Canal Plus. Une belle performance qui ne coulait pas de source sur le papier. Sans Neymar, Verratti et Kimpembe (ménagés), sans Bernat, Draxler, Icardi, Sarabia (blessés) ni Marquinhos et Mbappé (remplaçants), c’était un Paris très remanié. Et pourtant il a fait le travail. Pierre Ménès est revenu sur ce match.

“En voyant la composition de l’équipe du PSG alignée par Tuchel, on pouvait se dire que Paris faisait tout simplement l’impasse sur le match afin de préparer le rendez-vous le plus important de la fin d’année pour le club, à savoir la réception de Basaksehir mardi au Parc. Mais finalement, le champion en titre l’a emporté 3-1 face à une équipe montpelliéraine qui ne s’est pas créé une occasion en seconde période et qui m’a beaucoup déçu. OK, Delort n’était pas là mais si on fait la balance entre les absents héraultais et les absents franciliens, il n’y a pas photo. Paris s’est quand même présenté avec une défense à trois Pembélé-Diallo-Kurzawa“, observe Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “En fait, j’ai l’impression que les hommes de Der Zakarian ont joué le maillot du PSG plus que ceux qui étaient dedans. Même l’égalisation de Mavididi est arrivée à un moment où les Parisiens dominaient tellement plus que prévu qu’ils se sont fait contrer. Après le repos, Paris a mis la main sur le ballon avec un excellent Rafinha dont la finesse technique et la hargne ont fait merveille, à l’image de son interception et de son ballon donné à Kean, dont la frappe monstrueuse n’a laissé aucune chance à Omlin. Le troisième but signé Mbappé serait totalement anecdotique si ce n’était pas le 100e sous le maillot parisien. Avec 49 passes décisives en plus, le tout en 137 matchs. Un bilan monstrueux pour un joueur d’à peine 22 ans qui ne subit pourtant que des critiques sur son rendement et son comportement. Même les critiques que j’ai entendues sur le fait qu’il n’avait pas marqué à Manchester me paraissent particulièrement déplacées vu qu’il est partie prenante sur le premier et le troisième but. Encore une fois, il faudra qu’il joue à l’étranger pour que tout le monde le trouve formidable…”