Le match entre le PSG et Istanbul BB mardi soir au Parc des Princes n’était pas parti pour marquer l’histoire du football européen. Au bout de 13 minutes, les mots sortis de la bouche du quatrième arbitre ont tout changé. Surtout grâce à la réaction collective des joueurs, à l’initiative de Demba Ba, sur le banc du club stambouliote hier. En revanche, l’UEFA a flotté largement, ne sachant pas prendre les dispositions et mesures appropriées. Ce que le journaliste Pierre Ménès souligne.

“Cette soirée surréaliste au Parc risque fort de rester dans les annales“, juge Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Évidemment, Demba Ba dont on connaît les convictions et qui est un militant, s’est emparé de l’affaire. Il n’allait pas laisser un scandale pareil et les joueurs, qu’ils soient stambouliotes ou parisiens, ont réagi de la bonne manière en quittant le terrain. Neymar, Marquinhos, Kimpembé et Mbappé en tête, les champions de France se sont montrés solidaires de l’équipe turque. Ce qui n’a pas été le cas de l’UEFA, qui a brillé par son incompétence. Que la situation soit inédite, c’est un fait mais enfin, je ne sais pas qui a eu l’idée débile de proposer que l’arbitre incriminé rejoigne le camion de la VAR… Le mec aurait dû quitter le stade manu militari et on se serait démerdé autrement. […] J’ose espérer qu’en terme de racisme, plus rien ne sera comme avant après cette soirée. […] Ce qui est sûr, c’est que Paris est d’ores et déjà qualifié après la victoire de Leipzig sur Manchester United et qu’il terminera premier en gagnant. Mais je le répète encore une fois, je pense que cette fois, le point de bascule a été franchi et que plus rien ne sera comme avant.”