Trois jours après la reprise et le premier entraînement dirigé par Mauricio Pochettino, le PSG était en match à Saint-Etienne. Depuis il a enchaîné, enchaîné jusqu’à hier soir, et une victoire 1-0 à Angers. A compter d’aujourd’hui, le calendrier devient moins dense. Deux matches sont programmés d’ici le la fin du mois : la reception de Montpellier (vendredi), un déplacement à Lorient le 31. Ce qui tombe parfaitement. Le PSG va enfin pouvoir travailler sereinement et sérieusement au camp des Loges. Le journaliste Pierre Ménès relève ce changement de rythme salutaire.

“Le PSG l’a emporté petitement à Angers, dans des conditions très difficiles, sous une pluie glacée – ou de la neige fondue selon les appréciations – et sur une pelouse dans un état plus que médiocre. Encore une fois, Navas a fait le boulot, sur une frappe de Capelle puis sur une tête plongeante de Diony. Finalement, Paris a emporté la décision sur quasiment la seule action offensive réussie par ses latéraux, avec un centre de Florenzi dévié et la jolie volée de Kurzawa au deuxième poteau”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Ce n’était toujours pas un grand PSG, loin s’en faut. Mais on va maintenant attaquer une période pendant laquelle Paris va moins jouer. Ce qui va faire grand bien aux hommes de Pochettino. Les Blessés commencent à revenir, Neymar a fait tout le match, Kimpembé est rentré… Je n’irai pas jusqu’à dire que cela prend forme mais en attendant de voir ce que vont faire Lille et Lyon, le PSG compte deux points d’avance au classement.”