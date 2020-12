Un avant et un après le PSG-Istanbul Basaksehir en matière d’antiracisme sur les terrains et dans les stades de football ? C’est à souhaiter mais ce n’est pas encore acquis. Après cet épisode retentissant où les 22 joueurs sont sortis du terrain, Neymar a déclaré qu’il aurait dû quitter le terrain lors du PSG/OM (0-1) pour dénoncer les paroles racistes d’Alvaro Gonzalez. Mais que ce serait-il passé alors ?C’est ce que demande Pierre Ménès. Aurait-on vu Parisiens et Marseillais quitter conjointement l’aire de jeu ? Non. Et puis quid des instances finalement ?

“Neymar dit qu’il aurait dû quitter le terrain quand Alvaro Gonzalez l’a insulté lors du Clasico. Est-ce que les Marseillais auraient quitté le terrain ? Evidemment que non”, a réagi Pierre Ménès lors du CFC du samedi pour donner un cas d’exemple. “Moi, je ne suis pas très optimiste concernant les institutions. Quand je vois l’attitude de l’UEFA ce soir là… Si l’UEFA est réactive, le problème il peut être réglé en dix minutes. On dit au quatrième arbitre de dégager, et non il ne va pas dans le bus du VAR, mais dans son vestiaire. Il y a des délégués de l’UEFA au stade. Il faut porter ses baloches à l’UEFA, comme pour les autres, je suis désolé.”