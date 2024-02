Depuis plusieurs jours maintenant, l’espace médiatique du PSG est occupé par le départ annoncé de Kylian Mbappé. Si l’histoire entre le club de la capitale et le génie français semble toucher à sa fin, de nombreuses personnalités seront amenés à donner leur avis.

Outre les aspects sportifs et économiques qui concernent le PSG, le départ de Kylian Mbappé aura également un impact sur le football français. En effet, en terme de visibilité, droits TV, d’image ou encore de marketing, le championnat de France pourrait également pâtir de la décision de l’attaquant parisien de rejoindre le Real Madrid. Toutefois, le champion du monde 1998 restera une véritable figure pour la France et son football à l’étranger. C’est en tous cas par ce prisme que la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra semble prendre la nouvelle : « C’est vrai que là, manifestement, il y a une page qui est en train de se tourner. Moi je retiens d’abord tout ce qu’il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il en aura été l’un des plus marquants héros des dernières années clairement. Je crois qu’il faut lui souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours« , a-t-elle déclaré au micro de nos confrères d’RMC Sport.

En visite en Bretagne, dans l’usine de fabrication des peluches pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, la ministre des sport a poursuivi : « Je n’oublie pas, moi ministre des Sports, qu’il reste le capitaine de L’Equipe de France et avec de magnifiques échéances en cette année 2024 […] Je pense évidemment à l’Euro mais je pense aussi à la perspective des JO. Tout ça est là pour nous réjouir. Je pense qu’on a la chance d’avoir vraiment un grand bonhomme avec lui. Il faut lui envoyer nos pensées et toute notre bienveillance« . Outre cette bienveillance évoquée, Amélie Oudéa-Castéra a tout de même fait part d’un brin de regret de voir Kylian Mbappé quitter le championnat de France : « Quand on a un talent de cette envergure, ça fait toujours quelque chose. Mais je pense que, où qu’il soit dans le monde, il fait rayonner la France. Encore une fois, l’avoir au cœur de notre Equipe de France et le voir porter ces échéances qui sont devant nous, ce sera un immense privilège pour nous tous et une grande joie de continuer à l’admirer sur les terrains« .