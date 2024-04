Mercato : Ayman Kari, une carte à jouer avec Luis Enrique ?

Lors du prochain mercato estival, le PSG devrait enregistrer le retour d’Ayman Kari. Le titi parisien en prêt du côté du FC Lorient pourrait avoir une carte à jouer avec son club formateur et intégrer la rotation au sein du groupe de Luis Enrique.

Ce mercredi soir (19h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient dans le cadre de la rencontre à rattraper de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’occasion pour Ayman Kari d’affronter son club formateur avec les Merlus. Le titi parisien, prêté jusqu’à la fin de saison en Bretagne, devrait retrouver le Paris Saint-Germain, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2025, dès la fin de l’exercice 2023/2024. Si une option d’achat est bien intégrée à son prêt au FC Lorient, celle-ci, d’un montant de 5 millions d’euros, ne devrait pas être levée, tant le « PSG envisage de le faire revenir cet été pour qu’il montre de quoi il est capable lors de la présaison au sein du groupe entraîné par Luis Enrique« , selon Le Parisien. La préparation de la saison 2024/2025 sera donc l’occasion pour Ayman Kari de se faire une place et enfin glaner du temps de jeu avec son club formateur.

🚨 Le profil d'Ayman Kari plaît beaucoup aux dirigeants parisiens et ne restera PAS à Lorient ✨🇫🇷



La direction sportive du PSG envisage de le faire revenir cet été pour qu’il montre de quoi il est capable lors de la présaison



[Le Parisien]



Les stats de Kari cette saison ⤵️ pic.twitter.com/KC3d5hd1YZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 24, 2024 X : @CanalSupporters

Concernant les performances du joueur lors de son prêt, cette saison Ayman Kari a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique de 1 but et 1 passe décisive. Si ce dernier peut paraître mince, le titi parisien peut tout de même se targuer d’avoir gagné une place importante au sein de l’effectif de Régis Le Bris. Le technicien français s’appuie sur le jeune de 19 ans dans un poste plus offensif en comparaison à sa formation, après avoir fait preuve de patience et surmonté l’étape des blessures. Selon les indiscrétions du Parisien, en interne au FC Lorient, Ayman Kari impressionne à l’entraînement. Ce soir au Stade du Moustoir, le milieu de terrain pourra donc s’exprimer face aux Rouge & Bleu, tant le PSG n’a associé aucune clause obligeant aux Merlus de se passer du titi parisien face au club à qui il appartient.