Mercato – Chelsea passe à l’action dans le dossier Osimhen

Cet été, le PSG pourrait s’attacher les services d’un attaquant. Dans cette optique, le nom de Victor Osimhen est avancé. Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG devrait se renforcer en attaque. Même si Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont présents, le club de la capitale pourrait se pencher sur l’acquisition d’un attaquant de pointe. Et depuis plusieurs semaines, le nom de Victor Osimhen est avancé. Deux échos émanent de la presse dans ce dossier. En Italie, on explique que l’international nigérian est tout proche de s’engager avec le PSG, alors qu’en France, on tempère et explique que la priorité n’est pas forcément d’acheter un numéro 9. Dans ce dossier, le PSG n’est pas seul et un concurrent serait passé à l’action ces derniers jours.

Chelsea prêt à inclure Lukaku dans la transaction

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialiste du mercato, si le PSG pourrait bientôt ouvrir les négociations avec Naples pour son attaquant, Chelsea a eu des premiers contacts avec Naples au sujet de l’ancien lillois. Le club anglais serait prêt à offrir entre 80 et 90 millions d’euros au Napoli en plus de Romelu Lukaku et d’un jeune joueur. L’attaquant belge, actuellement prêté à l’AS Roma par les Blues, est la cible du prochain directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, qui souhaitait déjà l’amener à la Juventus lors d’un échange avec Dusan Vlahovic. Gianluca Di Marzio conclut en expliquant que dans ce dossier, il faudra connaître la volonté des deux joueurs sur leurs futurs.