Mercato : Deux courtisans pour Renato Sanches

Au PSG depuis l’été 2022, Renato Sanches n’a pas su trouver sa place sous les cieux parisiens et a donc été prêté à l’AS Roma. Cependant, de l’autre côté des Alpes, le milieu de terrain portugais peine à convaincre également. Une situation difficile qui pourrait le faire rebondir ailleurs, une nouvelle fois.

Depuis le début de la saison et son prêt à l’AS Roma, Renato Sanches n’a passé que 227 petites minutes sur le pré en 9 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan trop léger à la mi-saison pour se faire une place sous les ordres de José Mourinho. Si le talent est là, la situation se répète puisque le joueur prêté par le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois victime d’un enchaînement de blessure, entre fatigue musculaire, claquage à la cuisse, ou encore blessure à la cheville, le Golden Boy 2016 ne parvient pas à trouver le rythme de compétition nécessaire au haut niveau. Une situation qui pousserait donc l’AS Roma à une réflexion « menée afin de trouver la meilleure solution pour lui à l’avenir« . C’est en tous cas ce qu’avancent nos confrères du Parisien qui précisent tout de même qu’à l’heure actuelle, les dirigeants romains n’ont pas informé leurs homologues parisiens de leur volonté de rompre le prêt.

Les deux portes de sortie qui s’offrent à Renato Sanches

En ce sens, Renato Sanches pourrait connaître une nouvelle étape dans sa carrière. Si son prêt pourrait donc ne pas aller à son terme du côté de l’AS Roma, que son avenir sous les ordres de Luis Enrique est tout sauf promis, le Portugais pourrait rebondir en Turquie, au Besiktas. L’information avancée par nos confrères de L’Equipe est aujourd’hui confirmée par Le Parisien qui évoque une volonté du club stambouliote de remplacer Jean Onana, en partance pour l’Olympique de Marseille. L’occasion pour Renato Sanches d’y retrouver Fernando Santos, son sélectionneur au Portugal lors du sacre à l’Euro 2016. Outre cette piste, c’est l’Olympiakos qui serait intéressé à l’idée de s’attacher les services du milieu de terrain lié au PSG jusqu’en 2027.