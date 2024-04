Après l’annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG, les dirigeants du club de la capitale devraient se montrer actifs au cours de l’été 2024 afin de remplacer l’attaquant français. En ce sens, différents noms seront associés au Paris Saint-Germain, qui pourrait se laisser tenter par le recrutement d’un joueur star.

Depuis l’intronisation de Luis Campos dans l’organigramme du PSG, et l’été dernier de Luis Enrique, le discours a changé. La politique de recrutement se veut désormais « anti-bling-bling », et c’est dans ce contexte qu’au cours du même mercato, Neymar, Marco Verratti, Lionel Messi et Sergio Ramos ont plié bagage. Cependant, avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, la direction du club de la capitale pourrait se laisser tenter par un recrutement « bling-bling ». En effet, l’importance du numéro 7 parisien dans le projet du Paris Saint-Germain est telle qu’il faudra bien plus qu’un jeune joueur à fort potentiel pour le remplacer. C’est ainsi que les noms de Rafael Leao, Mohamed Salah, Victore Osimhen ou encore Bernardo Silva sont liés au PSG. Pour le milieu de terrain de Manchester City, la piste a vu le jour au cours de l’été 2023 au moment de l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. Cependant, après avoir perdu Riyad Mahrez, Pep Guardiola a posé son veto, mais semble avoir offert un bon de sortie à son joueur pour l’été 2024.

📺 DIRECTO @JijantesFC



🗣️ João Félix: "Que traigan a Bernardo Silva, que lo traigan. Es muy bueno, y como persona aun mejor."



"Él me pregunta sobre Barcelona, tiene familia aquí. Me pregunta como son las cosas aquí. Le he dicho que está todo bien para que venga"



🔗… pic.twitter.com/aN7NwdRk62 — Jijantes FC (@JijantesFC) April 4, 2024 X : @JijantesFC

C’est dans ce contexte que le dossier Bernardo Silva devrait naturellement refaire surface sur le bureau de Luis Campos. Cependant, l’ancien de l’AS Monaco pourrait avoir d’autres plans en tête. En effet, au cours de l’émission Jijantes sur Twitch, Joao Félix, le joueur du FC Barcelone et coéquipier en sélection du Portugal de Bernardo Silva, s’est fendu d’une confession : « Qu’ils (les dirigeants du Barça ; Ndlr) amènent Bernardo Silva, qu’ils l’amènent. Il est très bon, et en tant que personne, il est encore meilleur. J’espère que le Barça va signer Bernardo Silva. C’est un grand joueur et un grand homme. Il me pose des questions sur Barcelone, il a de la famille ici. Il me demande comment ça se passe ici. Je lui ai dit que tout allait bien pour qu’il vienne« . La bataille entre le FC Barcelone et le PSG pourrait donc s’étendre au-delà du terrain, et au-delà du quart de finale de Ligue des Champions.