Depuis le début de l’année, le PSG a vu sa défense s’affaiblir. Milan Skriniar s’est blessé, l’indisponibilité de Presnel Kimpembe est plus longue qu’annoncée et Achraf Hakimi joue la CAN avec le Maroc. La possibilité de voir Nordi Mukiele partir cet hiver n’est pas à exclure, même si ça compliquerait les affaires du club de la capitale.

Trippier a donné son feu vert au Bayern

Le Bayern Munich a fait de Nordi Mukiele sa priorité depuis le début du mercato hivernal. Le joueur s’était d’ailleurs mis d’accord avec le club allemand. Il manque l’accord entre les deux clubs pour valider ce prêt avec option d’achat. Une information fait basculer tout le dossier Mukiele. Lee Ryder, journaliste suiveur de Newcastle pour The Chronicle, avait annoncé un intérêt du Bayern pour Kieran Trippier, latéral de Newcastle.

À voir aussi : Kolo Muani n’a pas l’intention de quitter le PSG

Florian Plettenberg explique que le Bayern Munich est en train de négocier avec Newcastle. Le joueur a donné son feu vert et a conclu un accord verbal avec le club allemand. La transaction pourrait se faire sous la forme d’un prêt ou d’un transfert. La direction allemande estime que le montage financier global serait actuellement nettement plus abordable que celui du dossier Mukiele. Si Trippier signe au Bayern, Mukiele pourrait donc rester au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison.