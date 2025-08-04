Mercato – Galatasaray intéressé par Lucas Beraldo ?

Barré par la paire Marquinhos-Willian Pacho, Lucas Beraldo a peu joué cette saison. Pour renforcer sa défense, Galatasaray penserait à l’international brésilien du PSG.

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2024, Lucas Beraldo a beaucoup joué lors de sa première demi-saison au sein du club de la capitale (24 matches toutes compétitions confondues, deux buts). Lors de son premier exercice plein avec les Rouge & Bleu, l’international a été barré par la paire Marquinhos-Willian Pacho. Il n’aura joué que 38 matches (29 titularisations, 2773 minutes de temps de jeu, un but). À l’issue de la défaite contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs, des rumeurs d’une demande de Lucas Beraldo de quitter le PSG.

A voir aussi : Mercato : Lucas Beraldo direction la Premier League ?

Une offre de prêt

Une rumeur vite éteinte par l’entourage du joueur. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il ne compterait pas quitter le club de la capitale. Malgré cela, il suscite les convoitises. En effet, selon la presse turque, Galatasaray, à la recherche d’un défenseur central, s’intéresserait à Lucas Beraldo. Le club stambouliote devrait se rapprocher du PSG et soumettre une offre de prêt au club de la capitale pour son numéro 4 dans les prochains jours, conclut la presse turque. Reste à savoir si cette piste intéresse Lucas Beraldo, qui pourrait voir son temps de jeu encore fondre avec la probable arrivée d’Illia Zabarnyi à Paris.