La Juventus voudrait faire descendre le prix de Kolo Muani

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 août 2025

C’est l’un des feuilletons qui animent le mercato du PSG, l’avenir de Randal Kolo Muani. La Juve aimerait le faire revenir, mais veut faire baisser son prix. 

Prêté par le PSG lors de la deuxième partie de saison à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani est de retour à Paris. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant fait partie des indésirables dont le PSG voudrait définitivement se séparer. L’international français veut, lui aussi, quitter le PSG et a fait de la Juve sa priorité. Le club italien veut aussi le récupérer, mais les négociations sont difficiles entre les dirigeants des deux équipes. 

Les relations sont bonnes entre le PSG et la Juve

Le PSG accepterait de prêter l’ancien nantais seulement si une obligation d’achat à hauteur de 50 millions d’euros est incluse dans le prêt. De son côté, la Juventus était réticente à l’idée d’une obligation, préférerant une option. Mais au fil des conversations, le club italien aurait accepté l’idée d’une obligation qui pourrait être déclenchée en fonction d’objectifs (qualification en C1, nombre de matches joués par Kolo Muani). Ce lundi, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que les négociations se poursuivent entre le PSG et la Juventus. La relation est bonne entre les deux clubs, mais la Juve ne voudrait pas payer les 50 millions d’euros demandés par les Rouge & Bleu. Damien Comolli, le directeur général de la Vieille Dame aimerait en effet convaincre le PSG de baisser son prix, conclut le quotidien sportif transalpin. 

