Lucas chevalier

Le PSG confiant pour boucler les dossiers Chevalier et Zabarnyi dans les prochains jours

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 août 2025

Désireux de se renforcer à chaque poste, le PSG est en passe de boucler ses deux dossiers importants dans les prochains jours.

Après une saison historique 2024-2025, le PSG devra défendre ses nombreux titres lors du prochain exercice. Et pour répondre aux nombreux objectifs, Luis Enrique souhaite se renforcer à chaque poste. Et deux dossiers sont en bonne voie pour connaître une conclusion positive. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, le PSG est confiant pour boucler les dossiers Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi dans les prochains jours. Pour l’arrivée du défenseur de Bournemouth, le transfert est en phase finale depuis jeudi. Concernant le portier français, les discussions avec le LOSC tournent autours des bonus de la future transaction. Le spécialiste du mercato rappelle que les deux joueurs désirent uniquement rejoindre les champions d’Europe.

