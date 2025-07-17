Mercato : Lucas Beraldo direction la Premier League ?

Le PSG s’apprête à affiner son effectif pour la saison 2025 / 2026 avec notamment des départs à prévoir. Parmi eux, le dossier Lucas Berlado pourrait trouver une issue rapidement de l’autre côté de La Manche.

Dans la foulée de la défaite en finale de Coupe du Monde des Clubs (3-0) face à Chelsea, les premières informations autour du mercato estival du PSG ont pointé le bout de leur nez. Le premier nom sorti a été Lucas Beraldo. En effet, nos confrères de L’Equipe ont fait état d’une volonté de la part du défenseur central brésilien de se trouver un nouveau point de chute avec pour but d’occuper dans un groupe une place plus prépondérante que celle occupée dans le groupe de Luis Enrique. Saison avec une Coupe du Monde à son terme, Lucas Beraldo semble vouloir mettre toutes les chances de son côté afin d’y participer avec la Seleçao brésilienne. Le média britannique TBR Football affirme aujourd’hui que le défenseur de 21 ans serait sur les tablettes de … Bournemouth. Ainsi, un chassé croisé pourrait se dessiner avec Illia Zabarnyi qui pourrait faire le chemin inverse en quittant les Cherries et rejoignant le club de la capitale. L’Ukrainien disposerait d’ores et déjà d’un accord avec les dirigeants parisiens, restant dans l’attente d’un accord entre les deux clubs, et mettant ainsi de côté toutes chances de rejoindre Chelsea, Newcastle ou encore Liverpool qui seraient également sur le coup. Car oui, Jarell Quansah parti pour le Bayer Leverkusen, les Reds restent à la recherche d’un défenseur central.

Si le deal et les pourparlers semblent bien avancés entre le PSG et Bournemouth pour Illia Zabarnyi, le club du sud de l’Angleterre reste inflexible quant aux 70 millions d’euros attendus face à la dernière offre du Paris Saint-Germain de 60M€. Cependant et toujours selon TBR Football, ce stade avancé pousse Liverpool à regarder ailleurs et se voir proposer … Lucas Beraldo ! Un choix en plus de Bournemouth pour le défenseur central du PSG en quête d’un temps de jeu plus conséquent, et qui voit également Chelsea comme une porte de sortie potentielle.