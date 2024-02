Mercato : Gavi au PSG ? Xavi ferme la porte

Après la nouvelle autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG a vu des rumeurs affluer des quatre coins du monde. En effet, les noms se sont multipliés pour renforcer l’attaquant parisien mais aussi renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Après avoir vu Kylian Mbappé annoncer son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi, la presse du monde entier s’est empressé de sortir des noms afin de renforcer les rangs du PSG. Parmi eux, le journaliste britannique Ben Jacobs a évoqué une piste menant le club de la capitale à Gavi. Le milieu de terrain du FC Barcelone serait dans la shortlist des dirigeants parisiens. Si l’international espagnol possède une clause libératoire d’un milliard d’euros dans son contrat, notre confrère britannique affirme toutefois qu’elle devrait évidemment pas être levée. Cependant, lancé avec La Roja par Luis Enrique, la présence du technicien espagnol sur le banc du Paris Saint-Germain pourrait être un argument de poids pour attirer Gavi. Ce dernier, sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2026, a été l’objet d’une question ce vendredi en conférence de presse d’avant-match du côté de la Catalogne. En effet, à la veille de la 25e journée de Liga entre le Celta Vigo et le FC Barcelone, le coach Xavi s’est présenté devant les journalistes et a été interrogé sur les dernières informations autour de son milieu de terrain.

🚨 Gavi fait partie de la shortlist du PSG pour cet été.



On rappelle que le joueur possède une clause libératoire de… 1 MILLIARD d’euros, mais elle ne sera pas levée ❌🇪🇸



[@JacobsBen]

Si Xavi a d’ores et déjà annoncé son départ à la fin de saison, il est pour lui hors de question de voir Gavi quitter le FC Barcelone, malgré les informations qui circulent concernant la piste le menant au PSG : « Il doit rester et être l’un des futurs capitaines de l’équipe. Pour moi, il doit faire partie du Barça du futur« . Une véritable prise de position du FC Barcelone ou une simple opinion pour Xavi ? Les réponses tomberont au fur et à mesure dans les prochains mois.