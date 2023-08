Mercato : Hugo Ekitike a échangé avec West Ham

Au cours de ce mercato estival, le PSG s’est renforcé sur le plan offensif avec les arrivées d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio et dans une autre mesure Kang-In Lee. Un paramètre à prendre en compte afin de se projeter sur l’avenir d’Hugo Ekitike, qui pourrait plier bagage.

Arrivé au Paris Saint-Germain au cours de l’été 2022, Hugo Ekitike n’est jamais parvenu à s’imposer sous les cieux parisiens. Avec ses 32 matchs, 4 buts et 4 passes décisives, l’ancien du Stade de Reims ne s’est pas imposé au PSG et pourrait en ce sens quitter le club de la capitale dès cet été. En effet, selon les derniers échos de la presse, Hugo Ekitike serait sur les tablettes d’Everton, l’Eintracht Francfort, l’AC Milan ou encore West Ham. Nos confrères de la Gazzetta dello Sport affirment eux que le club milanais aurait fait du numéro 44 parisien leur priorité pour leur attaque dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Concernant l’Eintracht Francfort, les dirigeants parisiens auraient tenté d’inclure leur attaquant dans le deal avec Randal Kolo Muani afin de faire baisser le prix de l’ancien du FC Nantes. Cependant, selon Foot Mercato, le club de Bundesliga aurait refusé cette idée, souhaitant deux opérations distinctes. Plus encore concernant l’avenir d’Hugo Ekitike, nos confrères de Foot Mercato affirment que l’attaquant d’1m89 pourrait atterrir à West Ham, et aurait déjà échangé avec les Hammers.

Annoncé également du côté de l’Olympique Lyonnais, une potentielle opération liée à celle de Bradley Barcola, Hugo Ekitike serait actuellement toujours dans le flou quant à son avenir. Cependant, West Ham serait bien placé sur le dossier. Toujours selon Foot Mercato, « Tim Steidten, le directeur sportif de West Ham, s’est entretenu avec l’intéressé« . La prochaine étape pour le numéro 44 parisien sera l’entretien avec le coach des Hammers, David Moyes. Deux étapes qui imagent parfaitement l’avancée de West Ham sur la piste Hugo Ekitike.