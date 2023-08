Mercato : Hugo Ekitike priorité de l’AC Milan

Pour son mercato estival, le PSG s’est renforcé sur le plan offensif et d’autres renforts pourraient arriver pour ce secteur de jeu. Un paramètre à prendre en compte du côté d’Hugo Ekitike au moment de penser à son avenir. En ce sens, l’ancien du Stade de Reims pourrait plier bagage.

Le Paris Saint-Germain a garni son secteur offensif avec les arrivées de Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé ou encore Kang-In Lee. Une donné qu’Hugo Ekitike doit certainement prendre en compte au moment de penser à son avenir. Pour sa première saison sous les cieux parisiens, le numéro 44 du PSG a disputé 32 match toutes compétitions confondues, inscrit 4 buts et fait 4 passes décisives. Cependant, l’attaquant de 21 ans a passé seulement 1 395 minutes sur le pré. En ce sens, les recrues de ce mercato estivale 2023, sans compter la potentielle arrivée de Randal Kolo Muani, conjuguée au fait de voir Kylian Mbappé rester, tant de paramètres qui poussent Hugo Ekitike vers la sortie, à peine un an après son arrivée. S’il n’est pas parvenu à s’imposer et convaincre au Paris Saint-Germain, l’ancien du Stade de Reims garde tout de même une certaine cote sur le marché des transferts. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport. En effet, ces derniers affirment qu’Hugo Ekitike est la priorité de l’AC Milan pour son attaque. Cependant, les Milanais devront faire face à la grosse concurrence de West Ham et l’Eintracht Francfort.

Le joueur a donné son faut vert

Selon les derniers échos de la presse, Hugo Ekitike se montrait réticent à l’idée d’être une monnaie d’échange dans une opération. En ce sens, l’attaquant aurait refusé de rejoindre l’Olympique Lyonnais dans le cadre du deal avec Bradley Barcola, et ne serait pas enchanté à l’idée de rallier la Bundesliga dans le cadre de l’opération avec Randal Kolo Muani. Cependant, pour l’AC Milan, qui souhaite recruter Hugo Ektike en prêt avec option d’achat, Hugo Ekitike aurait donné son feu vert, toujours selon la Gazzetta dello Sport. Le média italien souligne tout de même le doute qui persiste quant à son entrée dans le deal avec l’Eintracht Francfort, qui est à surveiller.